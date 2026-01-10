Colo échecs à Lathus (86) – juillet 2026

Avec l’Échiquier Poitevin et l’association Formation échec et mat, j’organise la 7e édition de notre séjour de vacances, avec deux semaines au choix ou cumulables :

– Semaine 1 : du dimanche 05 au samedi 11 juillet 2026

– Semaine 2 : du dimanche 12 au samedi 18 juillet 2026

Pour les 8-17 ans.

Toujours dans la Vienne à Lathus.

Programme et tarifs de la colo (avec Modalités d’inscription)

Affiche de la colo

Lathus juillet 2021

L’équipe d’animation est nombreuse (un adulte pour 6 enfants) et qualifiée :

– Maéva Morgo, 28 ans, Animatrice (BAFA), Initiatrice d’échecs (DIFFE)

– Julien Saada, 45 ans, Maître FIDE, Professeur de mathématiques et Initiateur d’échecs (DIFFE)

– Soha Guitouni, 22 ans, Médaillée de bronze aux Championnats de France U20

– Pascal Souévamanien, 60 ans, Infirmier, Animateur d’échecs (DAFFE1)

ainsi que Félix, Margot, Siméon, Loïc, Paul-Adrien, Sebastian, Nicolas et Antoine. 🙂

Les joueurs se perfectionnent en petits groupes de niveau chaque matin, avec un entraîneur qualifié.

Les débutants aux échecs sont les bienvenus ! Ils ont leur propre groupe d’entraînement : une initiation ludique à l’univers de la compétition.

Les animations échecs sont variées : parties simultanées, tournoi rapide homologué, blitz à 4, etc.

Et les journées sont équilibrées chaque après-midi par du sport en niveau loisir par groupes d’âge : accrobranche, kayak, grands jeux d’extérieur par équipes, etc.

Les filles sont moins nombreuses que les garçons, alors le bien être des filles est une priorité sur notre colo. Pour féminiser l’encadrement on engage d’excellentes animatrices sur chaque semaine depuis les débuts en 2020. Et cet été on a prévu des nouveautés : une soirée entre filles, et un focus de l’entraînement sur la championne Judith Polgar !

Différents moyens de transports sont proposés :

– un accompagnement en train pour les aller-retour Bordeaux – Lathus, Paris-Montparnasse – Lathus et Poitiers – Lathus (nombre de places limité)

– covoiturage : les parents intéressés sont mis en lien.

Contact :

Xavier Bédouin – progresser-aux-echecs@gmx.fr – 06 76 05 75 72