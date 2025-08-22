Calendrier des masterclass 2025-2026

Le lundi soir de 20h30 à 22h, une fois par mois
Trimestre 1
22 septembre 2025
6 octobre
3 novembre
Trimestre 2
1er décembre
12 janvier 2026
23 février
Trimestre 3
23 mars
13 avril
11 mai
avec Xavier Bédouin, MI et Maître-Entraîneur
