6e colo échecs de Lathus – juillet 2025

Avec l’Echiquier Poitevin et l’asso Formation échec et mat j’ai organisé à Lathus (86) deux camps de 7 jours en juillet, avec cours d’échecs le matin, sports en début d’après-midi et tournois d’échecs, simultanées, résolution d’énigmes échiquéennes.

La demande augmente chaque année, et les 48 places ont trouvé preneur sur chaque semaine. Pour des jeunes de 7 à 16 ans venus de Bordeaux, Niort, Poitiers, Nantes, Paris, Rome ou même la Nouvelle-Orléans !

Le séjour s’est très bien passé grâce à une excellente équipe d’animation de 9 personnes par semaine. C’est un taux d’encadrement deux fois plus grand que dans la plupart des colonies de vacances.

Quelques photos :

Les grands jeux d’extérieur ont toujours du succès pour tous les âges, et en 2e semaine Etienne a amélioré notre condichess par équipes en y ajoutant un circuit avec plusieurs bases.

La base la plus confortable du condichess !

Le paddle et le kayak ont permis à tout le monde de se rafraîchir, et suivant la semaine et l’âge les enfants ont aussi fait de l’accrobranche, du VTT ou de la grimpe d’arbre.

Julien sur son emplacement de cours préféré

Aux échecs les débutants ont découvert l’univers de la compétition, et ont beaucoup appris grâce aux cours le matin et à tous les échanges avec les autres enfants déjà joueurs de club.

Les compétiteurs ont découvert de nouvelles techniques pour leurs prochains tournois.

Et tous ont joué un tournoi rapide homologué.



A l’année prochaine !