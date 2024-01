Colo échecs à Lathus (86) – juillet 2024

Avec l’Échiquier Poitevin et Formation échec et mat j’organise la 5e édition de notre séjour de vacances, avec deux semaines au choix ou cumulables :

– Semaine 1 : du dimanche 07 au samedi 13 juillet 2024

– Semaine 2 : du dimanche 14 au samedi 20 juillet 2024

Pour les 8-17 ans.

Toujours dans la Vienne à Lathus.

Différents transports :

– un accompagnement en train est proposé pour l’aller-retour Paris-Montparnasse – Lathus (nombre de places limité)

– covoiturage : les parents intéressés sont mis en lien.

L’équipe d’animation est nombreuse et expérimentée. C’est les habitués : Soha, Loïc, Maéva, Nicolas, Anatole, Siméon, les deux Julien, Pascal, Simon et Félix. 🙂

Lathus juillet 2021

Les joueurs se perfectionnent en petits groupes de niveau chaque matin, avec un entraîneur qualifié.

Les débutants aux échecs sont les bienvenus ! Ils ont leur propre groupe d’entraînement : une initiation ludique à l’univers de la compétition.

Les animations échecs sont variées : parties simultanées, tournoi rapide homologué, cross échecs, etc.

Et les journées sont équilibrées chaque après-midi par du sport en niveau loisir par groupes d’âge : accrobranche, kayak, grands jeux d’extérieur par équipes, etc.

Programme et tarifs de la colo (avec Modalités d’inscription)

Affiche de la colo