Séjour au tournoi de Tours – janvier 2024

Le Festival international de Tours – du 2 au 6 janvier – offrait des conditions de jeu exceptionnelles dans l’Hôtel de ville ! Encore un succès pour l’Échiquier Tourangeau qui a fait le plein dans les deux opens avec 190 participants au total.

Les 18 jeunes inscrits au séjour étaient encadrés par une équipe de 5 animateurs-entraîneurs. Ils ont bénéficié d’un encadrement, de conseils techniques et d’analyses de leurs parties, et ils ont fait du sport entre deux rondes pour équilibrer les journées.

Le logement était en auberge de jeunesse à 15 min à pied de la salle de jeu.

Merci à l’Échiquier Tourangeau pour la confortable salle d’analyse qui nous était réservée, et pour les bons sandwiches de midi.

L’ambiance dans le groupe était bonne, les jeunes ont été solidaires.

Certains ont découvert à l’auberge de jeunesse qu’on peut manger des légumes. 😉



Notre meilleur résultat : Elina Ourry qui termine 3e ex-aequo du tournoi B avec 6,5 sur 9.

Cet accompagnement était aussi l’occasion pour plusieurs jeunes de découvrir la compétition en cadence longue, et ils ont beaucoup appris !

Les résultats du tournoi A

Les résultats du tournoi B