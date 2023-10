Accompagnement en tournoi à Tours du 02 au 06/01/2024

Ce séjour est ouvert aux jeunes de 8 à 17 ans. Ils jouent le Festival international de Tours :

– Open A pour les plus forts

– Open B moins de 1500 elo, adapté pour les plus jeunes joueurs ou pour découvrir la compétition

Analyse de la partie avec son entraîneur

L’équipe d’animation se charge d’entraîner les enfants et ados pour leurs parties, de les encadrer et d’animer le séjour.

Chaque entraîneur fait le suivi individualisé de 4 élèves au maximum.

C’est à dire préparation technique et psychologique des parties, et analyse des parties jouées.

Des conditions d’entraînement idéales !

Soirée jeux ou préparation pour la partie du lendemain

Les entraîneurs-animateurs :

Soha Guitouni, élo 1818, 3e du Championnat de France U20F 2023

Pascal Souevamanien, élo 1935, DAFFE1

Anatole Grundman, élo 2129, BAFA

Siméon Pottier, élo 2171, DEFFE1

Xavier Bédouin, Maître International, DEFFE3

Les jeunes sont en pension complète à l’auberge de jeunesse ThePeopleHostel, à 10 min à pied de la salle de jeu.

Le dîner en groupe à l’auberge de jeunesse

Différents transports pour venir à Tours :

– la gare TGV de Tours est à 5 min à pied de la salle de jeu.

Un accompagnement est proposé pour l’aller-retour Paris-Montparnasse – Tours.

– covoiturage : les parents volontaires sont mis en lien.

Programme du séjour d’accompagnement en tournoi (avec Modalités d’inscription et Prix)

Affiche du séjour

Nombre de places limité

Au 18/10 il reste :

12 places avec hébergement

2 places sans hébergement (tarif sans hébergement ni repas = 240 euros)

(La page du Festival international de Tours) En construction

Règlement intérieur du Festival international de Tours (avec dates et horaires des rondes)

Paiement de l’inscription à l’Open A :

https://echiquier-tourangeau.s2.yapla.com/fr/event-46466

Paiement de l’inscription à l’Open B :

https://echiquier-tourangeau.s2.yapla.com/fr/event-46981