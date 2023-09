Stage DIFFE à St Pierre des Corps les 9 et 10 septembre

Atelier de construction d’un cours

J’ai formé des Initiateurs d’échecs à St Pierre des Corps ce weekend.

On a étudié et pratiqué de nombreux sujets, dont les plus importants :

– les méthodes pédagogiques et leur application

– le développement et le rythme de l’enfant

– la psychologie de groupe

– les ateliers de construction et présentation de cours

Les notes des épreuves écrites et orales sont bonnes : tout le monde a au moins la moyenne.

Il reste maintenant aux stagiaires à rédiger une belle leçon écrite…

Le stage était organisé par Jean-Louis Salvaing pour le CDJE37, cofinancé par le CDJE37 et la FFE, et accueilli dans ses grands locaux par l’Echiquier Corpopétrussien.

Le dernier jour Paul-Adrien Sally a partagé avec les stagiaires ses expériences pédagogiques d’initiateur d’échecs professionnel.

Merci à tous pour l’excellente ambiance de ce weekend de travail !