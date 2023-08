4e colo échecs de Lathus – juillet 2023

Avec l’Echiquier Poitevin j’ai organisé à Lathus (86) deux camps de 7 jours mi-juillet, avec cours d’échecs le matin, sports en début d’après-midi et ensuite tournois d’échecs, simultanées, résolution d’énigmes échiquéennes.

Je dirigeais une équipe de 9 encadrants (dont 7 profs d’échecs) pour 47 jeunes de 7 à 17 ans en première semaine, et 24 jeunes en 2e semaine. Les enfants venaient de 17 départements différents.

Quelques photos :

Le kayak et l’accrobranche ont eu du succès chez les grands, tandis que les plus petits ont découvert la ferme pédagogique et le cirque.

Aux échecs les débutants ont découvert l’univers de la compétition, et ont beaucoup appris grâce aux cours le matin et à tous les échanges avec les autres enfants déjà joueurs de club.

Les compétiteurs ont découvert de nouvelles techniques pour leurs prochains tournois.

Et tous ont joué un tournoi rapide homologué.

L’équipe d’animation a été efficace et solidaire, dans une bonne ambiance.

A l’année prochaine !