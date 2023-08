Lettre ouverte des joueuses d’échecs contre les violences sexistes ou sexuelles

Au début du mois d’août 14 joueuses d’échecs françaises connues ont déclaré dans une lettre ouverte avoir subi des violences sexistes ou sexuelles. Bravo pour avoir osé en parler !

Elles sont soutenues dans leur démarche par la Fédération Française des Échecs.

Depuis les signatures ont afflué, et le mouvement s’est étendu à l’international. C’est un peu le mouvement metoo des échecs.

La lettre ouverte :

https://docs.google.com/document/d/1egRZervKa0DEOJriWR8qlARYa3fsIvcI66nosLfk9tQ/edit?pli=1#heading=h.1k105j8k3mp4

Les faits dénoncés sont graves, et j’espère que ça va entraîner une prise de conscience et convaincre les dirigeants, entraîneurs, initiateurs et arbitres de prendre le sujet au sérieux.

Dans les clubs d’échecs on entend souvent des remarques sexistes ordinaires. Cette atmosphère machiste – typique des milieux en majorité masculins – doit être combattue à la racine avant qu’elle n’engendre des problèmes plus graves. C’est bien sûr le rôle des éducateurs, mais pas seulement. Heureusement au fil des années on est de plus en plus nombreux à ne plus laisser passer ces remarques sexistes.

Les signataires de la lettre ouverte estiment que « ce harcèlement et ces agressions sont encore aujourd’hui l’une des principales raisons de l’arrêt du jeu d’échecs par des femmes et jeunes filles. »

Le témoignage glaçant (in english) de la joueuse anglaise Sabrina Chevannes qui a arrêté de jouer en compétition à cause du harcèlement sexuel : https://www.chess.com/news/view/chevannes-speaks-against-sexual-assault-misogyny