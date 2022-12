Listudy : s’entraîner à calculer grâce aux modes à l’aveugle

Je viens de découvrir un petit site qui permet de s’entraîner à calculer en n’ayant pas la position actuelle sous les yeux :

https://listudy.org/fr

Il y a deux modes originaux :

– Tactique à l’aveugle : on a sous les yeux une position, on nous indique les 2 prochains coups, et en imaginant la position après ces 2 prochains coups on doit trouver la combinaison tactique.

– Tactique sans pièces : l’échiquier est vide, on nous écrit sur quelles cases sont les pièces et on doit trouver la combinaison tactique.

En septembre, lors du séminaire des entraîneurs de la FFE, le GM Ramesh nous expliquait qu’il demandait à ses élèves de résoudre uniquement des diagrammes tactiques sur papier. Et pas sur lichess ou chess.com, afin d’éviter l’effet « je joue le 1er coup qui me tente et je trouverai le 2e coup une fois que l’ordinateur aura répondu. »

Avec Listudy en mode Tactique à l’aveugle on a désormais une bonne solution online !

Le site est modeste, et les traductions en français font mal aux yeux. 😉

Quand vous avez trouvé la solution, il faut jouer vos coups un par un sur l’échiquier (avec clic case de départ et case d’arrivée), sans tenir compte du placement de pièces que vous voyez.

Bon entraînement !