Accompagnement de jeunes au Festival international de Tours du 26 au 30/12/2022

Les jeunes de 7 à 17 ans participent à un séjour d’accompagnement en compétition et jouent un tournoi de 9 parties sur 5 jours :

– Open A pour les plus forts

– Open B moins de 1500 elo, adapté pour les jeunes joueurs ou pour découvrir la compétition

L’équipe d’animation se charge d’entraîner les enfants et ados pour leurs parties, de les encadrer et d’animer le séjour.

Chaque entraîneur fait le suivi individualisé de 4 élèves au maximum.

C’est à dire préparation technique et psychologique des parties, et analyse des parties.

Des conditions d’entraînement idéales !

Les jeunes sont en pension complète à ThePeopleHostel, à 10 min à pied de la salle de jeu.

Différents transports : la gare de Tours est à 5 min à pied de la salle de jeu ; covoiturage possible

Affiche de l’Accompagnement en compétition

(avec Modalités d’inscription et Prix)

Au 18 octobre on propose 20 places.

La page du Festival international de Tours

Paiement de l’inscription au tournoi via HelloAsso