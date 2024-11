Stage DEFFE 1 à Tours fin octobre

J’ai formé des entraîneurs à Tours du 28 octobre au 1er novembre.

Un stage organisé par la Ligue Centre Val de Loire du jeu d’échecs et la FFE, et accueilli confortablement dans les locaux de l’Echiquier Tourangeau. Merci à tous pour votre confiance, et en particulier à Jean-Louis Salvaing – responsable de la formation à la Ligue Centre Val de Loire.

Les stagiaires ont étudié et pratiqué de nombreux sujets, par exemple :

– la structure d’un cours

– l’enseignement des finales

– le développement et le rythme de l’enfant

– un atelier d’utilisation de lichess et chessbase en entraînement

Les stagiaires qui ont réussi les premières épreuves – deux écrits et un oral – doivent maintenant faire un stage pratique et rédiger un mémoire pour espérer obtenir leur diplôme d’entraîneur DEFFE 1. Bon courage !