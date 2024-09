Stage DEFFE 1 à Montpellier fin août

Les stagiaires testent la résolution d’études en binômes.

J’ai formé des entraîneurs à Montpellier du 27 au 31 août, et tous ceux qui ont réussi les premières épreuves – deux écrits et un oral – doivent maintenant faire un stage pratique et rédiger un mémoire pour espérer obtenir leur diplôme d’entraîneur DEFFE 1.

Les stagiaires ont étudié et pratiqué de nombreux sujets, par exemple :

– la construction d’un projet d’entraînement

– l’enseignement des méthodes de calcul

– la psychologie du groupe

– un atelier de préparation d’ouverture

Les stagiaires – venus de plusieurs régions – ont su s’impliquer collectivement pendant toute la durée du stage, et leur apprentissage a été efficace. Tout ça dans une bonne ambiance !

Le stage était organisé par Pierre Leblic pour la Ligue des Echecs d’Occitanie, et se tenait à la Maison Régionale des Sports de Montpellier. Merci pour l’accueil et la belle organisation !

L’article de la Ligue des Echecs d’Occitanie