Stage DEFFE 1 à Bordeaux en mars-avril

Les stagiaires préparent un cours en binômes.

J’ai formé des Entraîneurs à Bordeaux sur 5 jours, et ils doivent maintenant faire un stage pratique et rédiger un mémoire pour espérer obtenir leur diplôme d’entraîneur.

Un stage organisé par la Ligue Nouvelle-Aquitaine des échecs, et accueilli par l’Echiquier Bordelais dans ses beaux locaux . Merci pour l’accueil et l’organisation !

