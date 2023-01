Séjour au tournoi de Tours – décembre 2022

Le Festival international de Tours – du 26 au 30 décembre – offrait des conditions de jeu exceptionnelles dans l’Hôtel de ville ! C’est un succès pour l’Échiquier Tourangeau avec 92 inscrits dans le tournoi A et 41 dans le B.

Les 9 jeunes inscrits au séjour et l’équipe d’animation étaient logés en auberge de jeunesse à 10 min à pied de la salle de jeu. Les enfants ont bénéficié d’un encadrement, de conseils techniques et d’analyses de leurs parties, et ils ont fait du sport entre deux rondes pour équilibrer les journées.

Le groupe a bien fonctionné, l’ambiance était sympa. 🙂

Un bravo tout particulier à Arman qui jouait son premier tournoi de parties longues et a marqué 5 points sur 9 dans le B !

Une belle expérience, à reconduire l’année prochaine.

Les résultats du tournoi A

Les résultats du tournoi B