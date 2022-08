Colo échecs-sports Lathus 2022

Avec l’Echiquier Poitevin j’ai organisé à Lathus (86) un camp de 7 jours mi-juillet, avec cours d’échecs le matin, sports en début d’après-midi et ensuite tournois d’échecs, simultanées, résolution d’énigmes échiquéennes.

Je dirigeais une équipe de 9 encadrants (dont 8 profs d’échecs) pour 39 jeunes de 7 à 17 ans venus de toute la France.

Quelques photos :

Cette année on a eu du beau temps toute la semaine, et on en a bien profité. Le kayak et les grands jeux d’extérieur ont eu du succès !

Aux échecs les débutants ont découvert l’univers de la compétition, et les compétiteurs ont mis au point de nouvelles techniques pour leurs prochains tournois.

Tous ont même joué un tournoi rapide homologué.

L’équipe d’animation a très bien travaillé dans une bonne ambiance, avec des animateurs impliqués, complémentaires et créatifs.

L’an prochain on refait le camp, mais sur 2 semaines !