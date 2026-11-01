Stage de perfectionnement à Avoine le 31/10

J’ai entraîné les joueurs du Club d’échecs d’Avoine hier de 10h15 à 17h30.
On a étudié et pratiqué ces deux thèmes :
– Méthode de calcul en 7 étapes
– Jeu positionnel : maintenir ou relâcher la tension
Pour pratiquer le calcul, les participants ont joué à la pendule cette position très riche :
On a ensuite analysé les parties et comparé avec le jeu du GM Shoker qui a trouvé le gain pour les noirs.
Merci à Jean-Louis et tous les participants pour leur accueil toujours très chaleureux ! 🙂
Rendez-vous est pris pour un prochain stage en février…