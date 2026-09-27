Stage DIFFE à Bressuire 12-13 septembre

Le club Echec et mat Bressuire, le Comité Départemental du Jeu d’Echecs 79 et la Fédération Française des Echecs ont organisé un stage de formation d’initiateurs d’échecs à Bressuire sur le 2e weekend de septembre.

J’ai assuré la formation des 10 stagiaires.

Les notes des épreuves écrites et orales sont bonnes !

Pour obtenir le diplôme, il reste maintenant aux stagiaires à rédiger une leçon écrite bien structurée.

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à la bonne organisation du stage. Et en particulier Nelly qui m’a convaincu de venir animer ce stage afin de développer son club, Patricia qui a pris le relai dans l’organisation, et Hugues qui a fait partie du jury de l’épreuve orale.

