7e colo échecs de Lathus – juillet 2026

Avec l’Echiquier Poitevin et l’asso Formation échec et mat j’ai organisé à Lathus (86) deux camps de 7 jours en juillet pour des jeunes de 8 à 17 ans. Avec cours d’échecs le matin par groupes de niveau, sports en début d’après-midi par groupes d’âge, et tournois d’échecs en fin de journée.
La formule est très populaire, avec encore 94 inscriptions réparties sur les deux semaines. Les enfants et ados viennent principalement de Bayonne, Bordeaux, Limoges, La Rochelle, Niort, Poitiers, Nantes, Angers ou Paris.
Le compte-rendu de la semaine 1 sur le site de l’Echiquier Poitevin
Le compte-rendu de la semaine 2 sur le site de l’Echiquier Poitevin
Une nouveauté cet été : le focus des cours sur la championne Judith Polgar a permis de combattre quelques stéréotypes tout en s’entraînant sur de brillantes parties d’attaque !