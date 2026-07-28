7e colo échecs de Lathus – juillet 2026

Avec l’Echiquier Poitevin et l’asso Formation échec et mat j’ai organisé à Lathus (86) deux camps de 7 jours en juillet pour des jeunes de 8 à 17 ans. Avec cours d’échecs le matin par groupes de niveau, sports en début d’après-midi par groupes d’âge, et tournois d’échecs en fin de journée.

La finale du tournoi amical avec Loïc aux commentaires

La formule est très populaire, avec encore 94 inscriptions réparties sur les deux semaines. Les enfants et ados viennent principalement de Bayonne, Bordeaux, Limoges, La Rochelle, Niort, Poitiers, Nantes, Angers ou Paris.

La photo de groupe de la semaine 1 du 5 au 11 juillet 2026

Le compte-rendu de la semaine 1 sur le site de l’Echiquier Poitevin

La photo de groupe de la semaine 2 du 12 au 18 juillet 2026

Le compte-rendu de la semaine 2 sur le site de l’Echiquier Poitevin



Une nouveauté cet été : le focus des cours sur la championne Judith Polgar a permis de combattre quelques stéréotypes tout en s’entraînant sur de brillantes parties d’attaque !